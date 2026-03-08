Ex Lazio | Guendouzi esulta ancora: secondo gol con il Fenerbahce
08.03.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Secondo gol in Turchia con la maglia del Fenerbahce per Matteo Guendouzi. L'ex centrocampista della Lazio ha regalato il momentaneo pareggio nella sfida di campionato contro il Samsunspor, poi vinta dalla squadra di Istanbul per 3-2. A siglare il successo negli ultimi minuti sono state le reti di Dorgeles e Chérif, proprio allo scadere.
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.