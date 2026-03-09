Calciomercato Lazio | Castellanos e il West Ham: spunta un retroscena clamoroso

TUTTOmercatoWEB.com

E se Castellanos non avesse mai vestito la maglia della Lazio? Quello che oggi è uno scenario irrealizzato, anni fa poteva diventare realtà. Il Taty era ancora l'attaccante del New York City e le sue prestazioni aveva attirato le attenzioni di molti club, tra i quali anche alcuni spagnoli e inglesi come racconta l'ex allenatore del club Nick Cushing a The Athletic: "Avevamo molti osservatori di club inglesi e spagnoli che lo osservavano. L'interesse per Taty continuava a crescere. Quando sono arrivato, era il vincitore in carica della Scarpa d'Oro MLS nel 2021".

IL WEST HAM POTEVA PRENDERE CASTELLANOS NEL 2022 - Tra i tanti club che si erano fatti avanti c'era il Girona, che sarebbe stata la sua destinazione nel 2022, ma anche il Wes Ham, squadra in cui oggi milita. Secondo quanto svelato dal New York Times in uno speciale dedicato proprio a Castellanos, la dirigenza degli Hammers aveva osservato da vicino il futuro attaccante della Lazio nel gennaio del 2022, quando ancora militava in MLS. Le sue prestazioni aveva convinto alcuni dirigenti del club, ma il trasferimento non si concretizzò mai. Stando a quanto scrive l'autorevole portale statunitense, infatti, a bloccare un tentativo degli Irons fu l'azionista di maggioranza, David Sullivan, che durante quella sessione di mercato decise di non ingaggiare nessun calciatore.

TATY E IL WEST HAM SI RITROVANO - La trattativa, quindi, non venne neanche avviata, con Castellanos che in quella stessa estate si trasferì in Spagna, dove segnò 14 giol attirando l'interesse della Lazio, alla ricerca di un vice-Immobile. A distanza di 4 anni, sempre nella finestra invernale, le strade del Taty e del West Ham si sono però ritrovate. Nuno Espirito Santos ha chiesto il suo acquisto dopo aver visto sfumare la trattativa per Strand Larsen, con la società che questa volta ha deciso di accontentarlo, mettendo sul piatto un'offerta da 30 milioni di euro, decisamente superiore alla cifra che sarebbe bastata in quell'ormai lontano gennaio 2022.