Milan, Allegri non perde tempo: “Felici per il derby, ma contro la Lazio…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prova a riaprire il campionato il Milan. I rossoneri hanno vinto il derby contro l’Inter grazie alla rete di Estupinan, portandosi a -7 dall’Inter capolista. La rimonta, con appena dieci giornate ancora da disputare, resta complicatissima per la squadra di Allegri, prossima avversaria della Lazio. E nel post partita il tecnico del Milan ha spostato l’attenzione proprio verso la gara con i biancocelesti.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, infatti, Allegri ha spiegato: “Guardo più al +9 dal 5° posto, abbiamo ancora quattro scontri diretti contro Lazio, Napoli, Atalanta e Juventus, teniamo i piedi per terra, continuando a lavorare come stiamo facendo. A marzo si giocano le partite che contano". Un concetto che il tecnico del Milan ha ribadito anche in conferenza stampa.

Proprio dalla sala stampa di San Siro, infatti, Allegri è tornato sulla prossima gara con la Lazio, mettendo già nel mirino la sfida dell’Olimpico: "I ragazzi hanno risposto da squadra vera. Ci deve essere questo spirito. Dobbiamo essere contenti della vittoria, ma ora non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Stasera contenti, domani contenti, ma martedì bisogna cancellare il derby e pensare alla Lazio, altrimenti poi domenica siamo punto e campo. È ancora lunga".