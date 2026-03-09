Lazio, chi resterà per l'Anno Uno di Sarri? Quasi tutti sono in bilico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una stagione complicata per la Lazio, lo è stata fin dall'inizio. Il mercato bloccato, gli infortuni, il mercato aperto a gennaio per poi indebolirsi ulteriormente. Questo è stato definito l'anno zero da mister Sarri, il prossimo sarà l'"Anno Uno". Per iniziare a costruire, però, serve una base solida da cui partire.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in pochi sono certi del posto, anche i nuovi arrivati devono guadagnarsi la riconferma e dimostrare di essere all'altezza. Poi c'è chi ha già espresso il desiderio di cambiare aria: Romagnoli e Gila hanno il contratto in scadenza nel 2027, il primo è stato a un passo dal Qatar a gennaio (e forse è stato un bene per lui); il secondo è pronto ad accettare la corte del Milan di Tare, il ds che lo ha portato nella Capitale.

Tra i nuovi, solo Taylor ha la certezza di far parte dell'"anno uno", come lo ha definito Sarri in conferenza stampa. Il giovane Przyborek ancora non ha esordito, su Ratkov ci sono grandi dubbi. Maldini qualcosa sta dimostrando, ma si giocherà tutto fino al finale di stagione. Neanche Dia e Noslin sono certi di rimanere, Lotito ha parlato di un'offerta di 18 milioni per il primo, il secondo invece potrebbe restare visto il suo impatto quando subentra a gara in corso.

Molto, anzi tutto, dipenderà da che tipo di mercato potrà e vorrà fare la Lazio, se sarà libero o a saldo zero. Per questo, però, sarà decisiva la prossima trimestrale. Dopodiché si potrà iniziare a pensare in maniera più concreta alla pianificazione dell'anno uno.