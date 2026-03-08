CLASSIFICA - Serie A, il Parma aggancia la Lazio. Il Milan accorcia sull'Inter
Si è chiusa la domenica di Serie A. La giornata si è aperta con la vittoria del Lecce contro la Cremonese, con i giallorossi che sono saliti al sedicesimo posto a quota 27 punti; staccata la squadra di Nicola, ora diciottesima a 24. Solo un pari, invece, tra Fiorentina e Parma: lo 0-0 fa salire i viola a 25 e il Parma a 34, che ha agganciato la Lazio (con una partita in meno, contro il Sassuolo) a quota 34 a metà classifica. Colpaccio del Verona contro il Bologna: i gialloblù hanno vinto in rimonta staccando il Pisa (ultimo) di tre lunghezze. Anche il Genoa è salito a 30 dopo il successo contro la Roma, raggiunta ufficilamente a 51 dal Como in quarta posizione. A chiudere la striscia di partite il derby di Milano, vinto dal Milan grazie al gol di Estupinan. Ora i rossoneri sono secondi a -7 proprio dall'Inter.