Tragedia a Roma: morto il 19enne e tifoso della Lazio Archange Pochini
08.03.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tragedia a Roma: Archange Pochini, 19 anni compiuti ieri, è morto su viale Giardini di Ottavia dopo aver perso il controllo della sua moto. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento: il ragazzo, tifoso della Lazio, è finito contro un palo mentre tornava a casa. Aveva trascorso la serata all'oratorio Padre Antonio Gentilin, che da anni frequentava come animatore. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.