Serie A, Simonelli: "Euro 2032? Speriamo di avere tanti nuovi stadi..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni de La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento, il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli ha parlato del tema legato agli stadi italiani in vista della candidatura dell'Italia a Euro 2032. Di seguito le sue parole a riguardo: “Lo spettacolo offerto dal pubblico ieri è stato bellissimo, vedere uno stadio come San Siro pieno dimostra che c’è ancora tanta attenzione del pubblico sulle nostre partite, tutte molto interessi e combattute. C’è grande soddisfazione. È quello che vogliamo vedere ogni domenica. Lavoriamo per questo, è chiaro che lavoriamo anche per dare agli spettatori degli stadi più accoglienti e moderni".

"La Lega si sta adoperando per aiutare i club a creare nuovi stadi, questo comporterà ancora maggiore presenza: mediamente, abbiamo un’occupazione degli stadi che non si otteneva da vent’anni. Vuol dire che, nonostante la carenza di infrastrutture, il pubblico italiano ama andare allo stadio. L’obiettivo è far sì che sia accogliente non solo durante, ma anche prima e dopo la partita. Se lo stadio diventa un luogo dove poter stare bene, con i propri amici e la propria famiglia, anche prima e dopo, eviteremo anche gli ingorghi stradali”.

“Gli Europei sono una grande occasione, ma non mi limiterei a questo: avremo cinque città che li ospiteranno, ma mi auguro che per quella data ci siano tanti altri nuovi stadi. Abbiamo avuto la nomina di un commissario straordinario molto capace, l’ingegnere Massimo Sessa, che dovrebbe riuscire ad agevolare e snellire tutte le procedure, per tutte le società che vorranno approfittare di questa occasione storica”.