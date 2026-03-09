Lazio, Pancaro: "Situazione complessa. La Coppa Italia non cambia nulla..."

09.03.2026 16:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pancaro: "Situazione complessa. La Coppa Italia non cambia nulla..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano

Stagione complicata per la Lazio, attualmente all'undicesimo posto in classifica in campionato (a pari merito con il Parma) e in corsa praticamente solo in Coppa Italia. Ad aprile, infatti, si disputerà la semifinale di ritorno contro l'Atalanta (si riparte dal 2-2 dell'andata): solo la vittoria del trofeo potrebbe salvare l'annata della squadra di Sarri, che gioca senza tifosi per via della forte contestazione contro il presidente Lotito.

Su questa situazione si è espresso l'ex terzino biancoceleste Giuseppe Pancaro, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue parole: "È una situazione molto complessa. Ormai il rapporto fra la tifoseria e la società credo sia compromesso. Al punto che anche una eventuale vittoria della Coppa Italia non penso che potrebbe far cambiare niente. In tutto questo i continui botta e risposta fra la società e Sarri non fanno altro che alimentare questa situazione negativa, non fanno bene. Mi dispiace molto vedere la Lazio in questa situazione e nella parte destra della classifica. Non so veramente quale possa essere la soluzione per riportare serenità nell'ambiente".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.