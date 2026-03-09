Lazio, Pancaro: "Situazione complessa. La Coppa Italia non cambia nulla..."
Stagione complicata per la Lazio, attualmente all'undicesimo posto in classifica in campionato (a pari merito con il Parma) e in corsa praticamente solo in Coppa Italia. Ad aprile, infatti, si disputerà la semifinale di ritorno contro l'Atalanta (si riparte dal 2-2 dell'andata): solo la vittoria del trofeo potrebbe salvare l'annata della squadra di Sarri, che gioca senza tifosi per via della forte contestazione contro il presidente Lotito.
Su questa situazione si è espresso l'ex terzino biancoceleste Giuseppe Pancaro, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue parole: "È una situazione molto complessa. Ormai il rapporto fra la tifoseria e la società credo sia compromesso. Al punto che anche una eventuale vittoria della Coppa Italia non penso che potrebbe far cambiare niente. In tutto questo i continui botta e risposta fra la società e Sarri non fanno altro che alimentare questa situazione negativa, non fanno bene. Mi dispiace molto vedere la Lazio in questa situazione e nella parte destra della classifica. Non so veramente quale possa essere la soluzione per riportare serenità nell'ambiente".