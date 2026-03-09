Lazio, scelto il terzo portiere: ecco chi sarà in panchina contro il Sassuolo
L'infortunio di Provedel cambia le gerarchie in porta della Lazio. L'ex Spezia si deve operare alla spalla: ha finito anticipatamente la sua stagione. Il primo quindi ora sarà Edoardo Motta, classe 2005 arrivato a gennaio dalla Reggiana. Dalla gara contro il Sassuolo difenderà i pali biancocelesti fino a maggio.
Il secondo lo farà Furlanetto, presente da diverse stagioni come ultimo e ora scalato avanti proprio per il problema fisico di Provedel. La scelta sul nuovo terzo portiere è quindi ricaduta su un ragazzo della Primavera: si tratta di Giacomo Giacomone, classe 2008.
L'indizio è arrivato dalla Lega Serie A, che ha comunicato il suo numero di maglia: vestirà il 99 e almeno contro i neroverdi sarà lui a sedersi in panchina con la squadra di Sarri. Di seguito la foto.