Lazio, Taylor tuttofare: i numeri del centrocampista completo di Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il nome di Kenneth Taylor era noto ai più, è stato per anni un punto fermo dell'Ajax, il club più importante d'Olanda. Quindi, in fondo, non stupisce particolarmente vederlo già così centrato nel progetto Lazio. Il meglio, però, deve ancora venire, e contro il Sassuolo è lui uno dei protagonisti più attesi.

La percezione è che l'olandese può crescere ancora, deve solo prendere ritmo. I dati riportati da Il Corriere dello Sport, però, mettono in evidenza quanto il suo apporto sia comunque già di livello. Dal suo arrivo alla Lazio, soltanto Marusic (804) è stato impiegato per più minuti tra i giocatori di movimento, mentre Taylor segue a 694.

L'ex Ajax è un giocatore di qualità, il tipo di centrocampista che mancava a Sarri. Uno di quelli bravo con i piedi, per questo è anche uno dei più coinvolti nel gioco. Non a caso, è il giocatore che ha effettuato più passaggi nella metà campo avversaria da quando è arrivato (203 tentativi, di cui 174 riusciti) e anche colui che ha mandato più volte al tiro i compagni in Serie A nel periodo considerato con 7 passaggi chiave. Inoltre, dal suo arrivo è anche il biancoceleste con più tiri nello specchio (4) ed è tra quelli che hanno concluso di più verso la porta avversaria: 10 tentativi, gli stessi di Isaksen.

In conclusione, oltre alla tenica e alla visione di gioco, c'è anche altro nel repertorio di Taylor. Secondo lo stesso quotidiano, con 14 contrasti effettuati è il giocatore della Lazio che ne ha completati di più dal suo arrivo. Non solo: è anche quello che ha ingaggiato il maggior numero di duelli, ben 70. Un Taylor tuttofare, anche interditore.