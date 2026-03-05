Serie A | Lazio - Sassuolo, dove vedere il match in tv e streaming
05.03.2026 20:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio torna a giocare in campionato, dopo il 2-2 contro l'Atalanta. La squadra di Maurizio Sarri affronterà il Sassuolo nella ventottesima giornata di Serie A con l'obiettivo di migliorare la classifica e dare continuità all'ottima prova vista contro la Dea.
A tal proprosito il match, in programma allo stadio Olimpico di Roma alle 20.45 di lunedì 9 marzo, sarà trasmesso in co-esclusiva su Dazn e su Sky nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere seguito in streaming live e on demand - accedendo tramite app o sito - su Dazn, Sky Go e NOW.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.