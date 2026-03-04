Lazio, Cucchi spiega: “Le telefonate a Lotito non sono casuali, ma…”
04.03.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Federico De Luca
Attraverso un post su X, il giornalista e tifoso della Lazio Riccardo Cucchi ha commentato l’ultima telefonata di un tifoso al presidente Lotito, che ha attaccato Sarri e non solo. Di seguito ciò che ha scritto.
“Queste telefonate non possono essere casuali. Lotito le usa come strumento di comunicazione. Dice ciò che vuole che i tifosi sappiano. È contro tutti, anche contro Sarri. Siamo oltre l'assurdo. Scendere in campo così è davvero difficile per la squadra. Forza Lazio”.
