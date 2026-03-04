Lazio, Volpi sicuro: "Lotito? Ci vuole rispetto! I tifosi non ne possono più"
04.03.2026 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L'ultima telefonata andata virale di un tifoso della Lazio al presidente Lotito continua a far parlare. A riguardo si è espresso anche il giornalista Jacopo Volpi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni.
"La nuova telefonata di Lotito? I laziali non ne possono può. I ringraziamenti per aver salvato la Lazio ci sono stati, ma si è andati oltre ora. Il laziale vorrebbe una società competitiva. Cairo dice che è pronto a farsi da parte, lui non lo fa. Credo ci voglia rispetto per il tifoso e di una società che ha una storia importante".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.