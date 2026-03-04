Ex Lazio | de Vrij può lasciare l'Inter: per l'estate ci pensa l'Olympiacos
04.03.2026 di Andrea Castellano
Con ogni probabilità saranno gli ultimi mesi di Stefan de Vrij con la maglia dell'Inter. L'ex difensore della Lazio, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno e la società nerazzurra non sembra essere intenzionata a rinnovare il suo accordo. In estate quindi potrebbe lasciare Milano e l'Italia. Secondo quanto riportato da Sport24, ora l'Olympiacos in Grecia starebbe pensando di fargli una proposta per trasferirsi a parametro zero in vista della prossima stagione.
