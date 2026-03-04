Lazio, i tifosi si riuniscono a Ponte Milvio. Poi il corteo verso la Nord - FT&VD
AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Primi cori e fumogeni a Ponte Milvio. I tifosi biancocelesti iniziano a riscaldare la voce e a faR sentire la propria passione in attesa di partire in corteo. CLICCA QUI PER IL VIDEO
AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - Ponte Milvio inizia colorarsi di biancoceleste. I tifosi biancocelesti non entraranno allo stadio Olimpico e si stanno riunendo numerosi, pronti a sfilare in corteo verso la Curva Nord. CLICCA QUI PER IL VIDEO
Tutti a Ponte Milvio. Anche per Lazio - Atalanta di Coppa Italia, il tifo organizzato biancoceleste ha deciso di non entrare allo Stadio Olimpico, come già successo prima in campionato contro il Genoa e ancora contro la Dea. L'appuntamento per quelli che sceglieranno di non vedere la semifinale d'andata sugli spalti è alle 18:30, dopo di che partirà un corteo che arriverà fino a sotto la Curva Nord. Lì il popolo laziale si fermerà per seguire la sfida e per sostenere la squadra di Sarri fuori dall'impianto. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.