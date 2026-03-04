Milan, Gabbia si è operato: out un mese, salterà la Lazio e non solo
04.03.2026 di Andrea Castellano
Si ferma Matteo Gabbia. Il centrale del Milan è stato costretto a operarsi per un'ernia inguinale e dovrà rimanere lontano dai campi per almeno un mese. Sicuramente, quindi, il difensore italiano salterà la gara contro la Lazio, in programma il 15 marzo alle 20:45 all'Olimpico. Sarà indisponibile anche nelle partite contro Inter, Torino e Napoli delle prossime settimane.
