Coppa Italia, ecco quanto incasseranno i club che accederanno alla finale
04.03.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Atalanta e Lazio si giocano il posto per la finale di Coppa Italia, così come Inter e Como (l'andata è finita 0-0). L'accesso all'ultimo atto del torneo permetterebbe alle due squadre di ricevere 1,9 milioni di euro, come riportato da CalcioeFinanza. La cifra si aggiungerebbe a quanto già incassato precedentemente nel percorso, per un totale di 4,6 milioni. La vincente della coppa, in più, si porterà a casa altri 4,4 milioni di euro
