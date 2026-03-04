IL TABELLINO di Lazio Primavera - Lecce 0-3

04.03.2026 14:15
Primavera 1 | 28ª giornata

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 12:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Lazio Primavera - Lecce 0-3

Marcatori: Di Pasquale (24', LE), Esteban (70', LE), Skovgaard (72', LE).

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti (46' Gelli), Munoz (78' Milillo), Farcomeni, Cuzzarella (86' Cangemi); Serra (52' Calvani), Montano (46' Sulejmani). A disp.: Bosi, Santagostino, Marinaj, Trifelli, Canali, Iorio. All.: Francesco Punzi.

LECCE: Penev, Rashidi, Scott, Pehlivanov, Pacia, Staszak, Onyemachi (69' Skovgaard), Di Pasquale, Flies (86' Esposito), Esteban (83' Spinelli), Gorter. A disp.: Lupo, Lucarella, Perrone, Kozarac, Basile, Marrocco, Maiotti, Palmieri. All.: Simone Schipa.

Arbitro: Esposito (sez. Napoli)
Assistenti: Russo - Romaniello

NOTE

Ammoniti: Battisti (LA), Gokter (LE).

Recupero: 2' p.t., 4' s.t.

