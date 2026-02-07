IL TABELLINO di Milan - Lazio Primavera 0-1

07.02.2026 di Christian Gugliotta
Primavera 1 | 24ª giornata

Sabato 7 febbraio 2026, ore 13:00

Centro Sportivo Peppino Vismara, Milano

Milan - Lazio Primavera 0-1

Marcatori: Serra (3', L).

MILAN: Bouyer; Nolli (78' Petrone), Cullotta, Colombo, Tartaglia (83' Zaramella); Cisse (46' Dotta), Mancioppi (46' Pandolfi), Perera; Scotti, Domnitei (74' Vechiu), Lontani. A disp.: Catalano, Del Forno, Grassini, Perina, Mazzeo, Angelicchio. All.: Giovanni Renna.

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (46' Calvani), Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti (66' Santagostino), Farcomeni, Gelli (83' Milillo), Cuzzarella; Serra, Sana Fernandes (66' Sulejmani). A disp.: Bosi, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.

Arbitro: Teghille (sez. Collegno)
Assistenti: Morea - Bettani

NOTE

Ammoniti: Cuzzarella (L), Gelli (L), Tartaglia (M), Nolli (M), Cullotta (M), Bordoni (L).

Espulsi: Lontani (M), Farcomeni (L), Colombo (M).

Recupero: 4' pt, 3' st.

