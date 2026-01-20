PRIMAVERA | Lazio - Cremonese, scelto l'arbitro: la terna completa
Il gol di Sulejmani allo scadere della sfida contro il Sassuolo ha permesso alla Lazio Primavera di acciuffare il quinto pareggio consecutivo in campionato, evitando una sconfitta che avrebbe aggravato ulteriormente la situazione di classifica. I ragazzi di Punzi hanno fin qui totalizzato 22 punti nelle prime 20 partite e si trovano pericolosamente vicini alla zona play-out, che attualmente dista solo due lunghezze.
Nel match valido per la ventunesima giornata, i biancocelesti ospiteranno al Fersini la Cremonese, ultima della classe con appena 13 punti conquistati, ma reduce da un'importante vittoria casalinga contro il Napoli.
La sfida, in programma alle 12:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà diretta da Mattia Ubaldi, fischietto della sezione di Roma 1. A completare la terna arbitrale ci saranno gli assistenti Gianmarco Macripò e Massimiliano Starnini.