Ex Lazio | Marcos Antonio rinnova con il San Paolo: "Sono felicissimo" - FOTO
06.03.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Marcos Antonio ha rinnovato il suo contratto con il San Paolo. È arrivato anche l'annuncio ufficiale del club, che ha blindato il centrocampista fino al 2030. L'ex Lazio si è detto molto felice di continuare la sua avventura con la società brasiliana: di seguito le sue parole in merito.
"Sono molto felice per questo rinnovo. Sono profondamente grato a Dio per tutto quello che ho vissuto nel club. Mi sono sempre dedicato e ho lavorato affinché tutto procedesse positivamente, quindi sono felicissimo di continuare a vestire questa maglia. È una maglia che amo molto. Spero che tutto possa andare per il meglio per poter fare la storia del club".
