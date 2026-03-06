Formula 1 | L'addio di Leclerc alla Ferrari e quello di Verstappen a RB: evoluzioni
06.03.2026 18:37 di Giovanni Parterioli
Sono passati ormai 6 mesi da quando Charles Leclerc trovava un accordo per un'opzione con l'Aston Martin e Max Verstappen era in orbita Aston Martin e\o Mercedes. L'Aston insomma era la scuderia con maggiore attrattiva, fra disponibilità e arrivo di Newey. I due addi non erano cosa certa ma erano possibilità concrete, rispettivamente in Ferrari e Red Bull. Adesso però la situazione dei due è cambiata. Clicca qui di seguito per il punto da Melbourne sulle news Ferrari e l'articolo completo su >>> FERRARI-RED BULL, IL FUTURO DI LECLERC E VERSTAPPEN <<<