San Paolo, il diesse su Marcos Antonio: "Abbiamo fatto tanto per trattenerlo dalla Lazio..."
06.03.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Marcos Antonio resta al San Paolo: l'ex centrocampista della Lazio ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2030. Su di lui si è espresso il il direttore sportivo del club Rui Costa: di seguito le sue parole presenti nel comunicato ufficiale.
"Qui al San Paolo vediamo in Marcos Antonio un grande talento del calcio brasiliano. Non solo ora che si è consolidato come uno dei punti di riferimento della nostra squadra, ma fin da quando abbiamo fatto lo sforzo per portarlo qui nel 2024 e, successivamente, con i rinnovi contrattuali che abbiamo ottenuto per trattenerlo con noi. Questo rinnovo fino al 2030 è una vittoria per il San Paolo".
