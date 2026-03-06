Roma, altro stop per Dybala: si opera al ginocchio. I tempi di recupero
Si ferma ancora Paulo Dybala. L'attaccante della Roma ha accusato un nuovo problema al ginocchio sinistro nell'ultimo allenamento della squadra di Gasperini. Per questo ora l'argentino sarà costretto a operarsi in artroscopia per capire le sue reali condizioni: rimarrà fuori per due-tre settimane e tornare dopo la sosta per le nazionali, come riportato da SportMediaset.
