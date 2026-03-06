Lazio, Zaccagni e Maldini brillano: ora serve qualità per la svolta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio rialza la testa dopo un periodo opaco, la prestazione offerta contro l’Atalanta - anche se non è bastata per la vittoria - ha fatto intendere che ci sia stata un’inversione di marcia. Una partita vivace che, sottolinea La Gazzetta dello Sport, è stata tale anche grazie alla ritrovata verve di alcuni biancocelesti, soprattutto in attacco con Zaccagni e Maldini.

Il capitano, dopo il rodaggio con Cagliari e Torino che sono state le prime due sfide dopo il rientro per infortunio, è tornato ai suoi livelli abituali. Ha messo in costante crisi la retroguardia della Dea, gli è mancato solo il gol ma non ha avuto chissà che occasioni. Il numero dieci non era così vivace da tempo. Una buona notizia non solo per Sarri, ma anche in ottica Nazionale.

Anche per l’ex Monza la serata di mercoledì è stata di qualità. Non solo per l’assist che ha mandato in gol Dele-Bashiru, ha regalato altre giocate decisive nonostante la marcatura stretta di Hien. Il suo “tirocinio” da centravanti da procedendo bene e sta iniziando a dare prime conferme. Manca, anche nel suo caso, solamente il gol.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE