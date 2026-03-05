Lazio - Sassuolo, le probabili formazioni: Sarri riflette sull'undici
Dopo la Coppa Italia, la Lazio torna a giocare in campionato. All'Olimpico arriverà il Sassuolo di Grosso, attualmente più avanti in classifica. Sarri rischia di non avere ancora Basic, fermo da tempo per un problema all'adduttore. Potrebbe saltare anche la gara di lunedì, si aggiungerebbe al lungodegente Rovella. In difesa, di fronte a Provedel, si è rivisto Gila al centro con Romagnoli. Lo spagnolo potrebbe essere confermato. A sinistra Nuno Tavares si giocherà il posto con Pellegrini, con Marusic che si muoverà nuovamente a destra. Non sono previste novità a centrocampo, con Dele-Bashiru (in gol contro la Dea), Cataldi e Taylor. Più staccato Belahyane. In attacco chance ancora per Maldini al centro, rientrato dalla tendinopatia al ginocchio. Pochi dubbi anche sugli esterni: Isaksen e Zaccagni sono in vantaggio su Cancellieri e Noslin.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Konè, Matic, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurientè. All.: Grosso.