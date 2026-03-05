FORMELLO - Lazio, ora il Sassuolo: tornato Pedro, Sarri aspetta Basic
FORMELLO - Si è chiusa 2-2 la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta: la finale si deciderà al ritorno a Bergamo a fine aprile. Ora si torna a giocare in campionato: lunedì all'Olimpico arriverà il Sassuolo di Grosso.
Sarri spera di ritrovare Basic, fermo da tempo per un problema all'adduttore. Sarà da valutare nei prossimi giorni. Intanato sono rientrati sia Gila che Maldini, entrambi in campo dall'inizio. In panchina c'era anche Pedro, recuperato dopo l'infortunio rimediato a Bologna. La ripresa sul campo sarà immediata (dopo la seduta di scarico di venerdì), poi domenica pomeriggio la rifinitura.
