Atalanta, Musah: "Il risultato è ottimo. Che bello giocare in tre competizioni"
04.03.2026 23:36 di Andrea Castellano
Dopo il pareggio contro la Lazio in Coppa Italia, il centrocampista dell'Atalanta Yunus Musah ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "È bellissimo giocare su tre competizioni, affrontiamo tutto con entusiasmo. Ora torniamo a Bergamo con questo bellissimo risultato e di fronte ai nostri tifosi. Aspettavo da tanto il mio spazio, ora che è arrivato voglio dimostrare di essere importante per la squadra e di continuare così per arrivare agli obiettivi".
