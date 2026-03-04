Lazio, Sarri a Mediaset: "Prestazione di livello. C'è rammarico per il risultato"

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Lazio - Atalanta, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di SportMediaset per commentare la semifinale d'andata di Coppa Italia. Di seguito le sue parole:

“Siamo soddisfatti per la prestazione, perché in un momento difficile abbiamo fatto una prestazione di alto livello. Siamo rammaricati per il risultato ma a Bergamo avremo dovuto soffrire anche con un gol di vantaggio. Siamo dentro la partita e andremo lì giocarci la qualificazione”.

“La classifica è figlia un periodo e di un’annata in cui abbiamo anche sofferto l’assenza di tanti giocatori. C’era da aspettarsi poco di più a livello di classifica. La squadra a volte dà segnali di competitività, bisogna diventarlo con più continuità sperando che i giocatori siano tutti a disposizione. Abbiamo fatto diversi mesi con-6 o -7 e diventa difficile”.

“Dele-Bashiru e Taylor? Era un discorso di caratteristiche. Dele quando riesce a lanciarsi tocca i 35 all’ora e può mette in difficoltà chiunque. Taylor palleggia, ma ha molta meno gamba e gli ingressi erano preparati soprattutto da quella parte. Kolasinac rompeva spesso su di lui e tirando fuori Heine si ampiava quello spazio. Tifosi? La squadra purtroppo si sta addirittura abituando a questo tipo di situazione nello stadio. Brutto a dirsi perché è veramente triste e anche stasera rimane la sensazione che se erano 45mila si poteva portare a casa”.

“Per avere più continuità bisognerebbe avere una batteria di attaccanti che ci garantisse più gol. In questa stagione per vari motivi siamo stati carenti su questo e a volte basta un errore per non capitalizzare una prestazione. Ci siamo trovati spesso in difficoltà numerica in certi ruoli. È una rosa di giocatori da riequilibrare secondo me”.