Lazio, Sarri: "Alla pari contro l'Atalanta, ci possiamo giocare la finale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 2-2 il primo round della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Dopo la gara dell'Olimpico, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interviene in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ci sono dei giocatori che le stanno dando dimostrazione di poter partecipare nell'anno uno?

"Ci sono dei giocatori che hanno dei margini di crescita. Vediamo se riescono a dare questa sensazione o meno nei prossimi mesi".

C'è il rammarico di non aver vinto?

"Abbiamo giocato alla pari contro una squadra forte che abbiamo sofferto all'inizio. A livello di prestazione esco contento, poi penso che questa partita ci dà la sensazione che ci possiamo giocare la qualificazione. 2-1 o 2-2, a Bergamo sarà comunque una lotta. Sul risultato rimane un po' di rammarico ovviamente. Dopo il vantaggio siamo arretrati istantaneamente di trenta metri, i centrocampisti non ci hanno aiutato, si sono schiacciati verso la linea e abbiamo lasciato la palla dietro. Abbiamo commesso questi errori, ma è l'unica imputazione che si può fare ai ragazzi, hanno dato tutto. Abbiamo giocato sia a destra che a sinistra e credo che ci abbia ripagato. Dele addirittura ha fatto gol".

Se ti intriga o ti preoccupa i giocatori in scadenza?

"Dovresti chiedere alla società, non conosco la situazione sui rinnovi. Non so se ci sono trattative in corso. Se la società prende una società come nel mercato di gennaio vediamo, hanno detto che lo facevano loro".

Stadio vuoto?

"Mi rimane un retropensiero, nel momento in cui a un certo punto hanno cominciato a infervorirsi i 6mila di questa sera. Se la squadra poteva trascinare quelli, pensate con 40mila... Mi rimane il retropensiero è che se erano tutti si poteva anche vincere. A un certo punto li ho anche sentiti all'esterno, non so se li hanno sentiti anche i ragazzi in campo. Ma era già qualcosa. Noi ne abbiamo bisogno, lo sanno tutti. Rispetto comunque la loro decisione".

Nuno Tavares si è ritrovato?

"Nuno ha lavorato su sé stesso. È cambiato in allenamento, la partita di oggi è la logica conseguenza. Ha fatto una gara ordinata, con una fase difensiva attenta e con gli inserimenti offensivi distribuiti con logica. Ha fatto una partita seria. Il merito è del ragazzo, ora non si deve perdere di nuovo".

A gennaio ha bloccato la cessione di Noslin?

"Il presidente ha detto che fa il mercato e io ho bloccato la cessione di Noslin? Non ne sapevo niente di questa storia".

Maldini sta giocando fuori ruolo? Qualcuno ha detto che dovrebbe giocare in un altro ruolo...

"L'allenatore sono io e lo faccio giocare dove dico io. Lui ha sempre fatto il trequartista di centro-sinistra, nel nostro modulo non è previsto. Io ho sempre avuto il centravanti atipico, lui lo interpreta in certe giocate. Deve essere più completo, l'assist di oggi rientra nel suo repertorio. Poi deve essere lui a essere mandato in gol, gli manca".