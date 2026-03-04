Lazio, Viviano: "Partita seria e determinata, al ritorno tutto aperto"
04.03.2026 23:36 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Al termine della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, che si è conclusa 2-2 con le reti di Dele-Bashiru e Dia da un lato e quelle di Pasalic e Musah dall'altro, Emiliano Viviano si è così espresso sul match ai microfoni di Mediaset.
"Peccato per l'assenza dei tifosi, si sarebbero divertiti vedendo la gara di questa sera, soprattutto in paragone al match tra Como e Inter".
"La Lazio ha fatto una partita seria e determinata, gara apertissima per il ritorno".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide