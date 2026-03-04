Lazio - Atalanta, scontro tra Sarri e Palladino: cos'è successo
Tensione tra le due panchine di Lazio e Atalanta. Nonostante il clima non sia dei più caldi a causa della scelta dei tifosi biancocelesti di disertare lo stadio, la sfida ha un peso specifico importante e ciò si riflette inevitabilmente anche sul rettangolo verde. Ma anche qualche centimetro oltre.
Nel corso del secondo tempo del match, Mattia Zaccagni subisce un colpo sul volto da parte di un avversario. L'arbitro ferma il gioco, ma sulle panchine ci sono vedute diverse.
C'è stato anche uno scontro verbale tra Sarri e Palladino, con il secondo che voleva minimizzare la reazione del capitano biancoceleste a seguito del colpo ricevuto. E questa insinuazione a Sarri non è andata giù.
