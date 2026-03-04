MOVIOLA | Lazio - Atalanta, Manganiello migliora col tempo: gli episodi
Si chiude con un pareggio e con tanti rimpianti per la Lazio il primo confronto con l'Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia. Prestazione non impeccabile ma nel complesso positiva per Gianluca Manganiello, al 15° incrocio con i biancocelesti. Il bilancio con il fischietto della sezione di Pinerolo si aggiorna così a 10 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Perplimono alcune valutazioni del direttore di gara nel primo tempo, non correttamente coadiuvato dai guardalinee. Decisamente più convincente invece la direzione nella ripresa. A seguire gli episodi disciplinari più rilevanti della partita.
PRIMO TEMPO
9’ - Annullata la rete dell’Atalanta: Zappacosta, autore dell'assist per Krstovic, era partito in posizione irregolare. Dopo un breve silent-check, Manganiello annuncia la revoca del gol.
16’ - Zaccagni elude l’intervento di Scalvini che in scivolata stende il biancoceleste: punizione Lazio, richiamo solo verbale, e comprensibile, da parte di Manganiello.
23’ - Altro guizzo di Zaccagni toccato duro questa volta da De Roon: ammonizione sacrosanta per l’olandese.
27’ - Proteste forse anche troppo tenui di Dele-Bashiru che reclamava un evidente calcio d’angolo per la Lazio non ravvisato dal guardalinee per il tocco finale di Kolasinac.
35’ - Altra clamorosa svista della terna arbitrale che nega un secondo evidentissimo calcio d’angolo per i biancocelesti. Segue anche l’ammissione di colpa da parte di Manganiello e soci.
45’ - 2 minuti di recupero.
SECONDO TEMPO
64’ - Proteste di Cancellieri per una trattenuta subita giudicata però troppo tenue da Manganiello.
66’ - Sbracciata scomposta di Musah sul volto di Zaccagni che crolla a terra dolorante: punizione ma nessun provvedimento ai danni dell’atalantino. Non dello stesso avviso i biancocelesti con conseguenti scintille tra le due panchine: ammoniti sia Sarri che Palladino.
69’ - Accelerazione palla al piede di Zaccagni, Pasalic frana su di lui rimediando un giallo inevitabile.
85’ - Svista di Manganiello che non sanziona una a pinta evidente di Kossounou ai danni di Nuno Tavares, regalando una rimessa all’Atalanta.
90’ - Concessi 5’ minuti di extra-time.
90’ + 4 - Sgasata di Nuno Tavares, Hien si aggrappa letteralmente al portoghese: punizione ai biancocelesti e giallo allo svedese.