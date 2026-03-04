Lazio - Atalanta, le formazioni ufficiali: tornano Gila e Maldini dal 1'
04.03.2026 20:00 di Andrea Castellano
© foto di www.imagephotoagency.it
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Pellegrini, Hysa, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino.