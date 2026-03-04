Lazio, Amarildo a LSC: "Possiamo vincere, è come una finale"
04.03.2026 20:20 di Simone Locusta
Una vecchia gloria biancoceleste è presente allo Stadio Olimpico per seguire la sfida tra Lazio e Atalanta, gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Si tratta di Amarildo, ex attaccante brasiliano rimasto nella storia del club e nel cuore dei tifosi. Ecco di seguito le sue parole.
"Un piacere tornare, spero di portare fortuna. Tante sqadre hanno passato momenti difficili, i giocatori devono unirsi, è la partita più importante dell'anno per la Lazio. Con la testa giusta penso che possiamo vincere questa partita. Come si affronta? Giocando in casa credo che la mentalità sia la cosa più importante. Credo che la Lazio farà una grande partita, è come una finale, così da stimolare il tifoso a tornare in vista della finale".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.