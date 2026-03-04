DIRETTA - Lazio-Atalanta 0-0: duplice fischio, finisce il primo tempo
Coppa Italia Frecciarossa | Andata semifinale
Mercoledì 4 marzo 2026, ore 21:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.
A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Dia, Ratkov, Pedro, Cancellieri, Noslin.
All.: Maurizio Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samrdzic, Zalewski; Krstovic.
A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Ahanor.
All.: Raffaele Palladino
Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo); Assistenti: Bindoni - Tegoni; IV ufficiale: Sacchi; VAR: Gariglio; AVAR: Guida
Ammoniti: 24' De Roon (A)
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce in questo momento il primo tempo.
45'+2' Taylor lanciato verso Carnesecchi: esce bene il portiere.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.
44' Fallo di mano di Gila e calcio di punizione in favore dell'Atalanta: va Samardzic che mette in mezzo, ma la difesa biancoceleste questa volta fa buona guardia.
41' Traversa dell'Atalanta con Zappacosta!
39' Tavares fa un bel recupero e, a un passo dalla linea di fondo, mette la palla al centro. Isaksen scivola e non c'arriva per la conclusione.
37' Problemi per Romagnoli, che ha preso un colpo al polpaccio. Staff medico in campo per le prime cure.
35' Cataldi furioso con l'arbitro, che non dà il calcio d'angolo alla Lazio nonostante l'ultimo tocco sia quello di Hien.
33' Calcio d'angolo per l'Atalanta: l'azione si conclude con il tiro di Samardzic verso la porta difesa da Carnesecchi. La palla finisce al lato della porta.
32' Conclusione di Isaksen verso la porta che, però, centra Maldini!
28' La Lazio continua a passare la palla in area di rigore e appena fuori, senza però mai riuscire a concludere in porta. Isaksen e Tavares i più "coinvolti".
27' Dele-Bashiru in possesso ma poi, pressato da Kolasinac, finisce per mettere lui stesso la palla in out. Vorrebbe una deviazione avversaria, ma l'arbitro concede la rimessa del portiere.
25' Buona occasione della Lazio: Zaccagni mette in mezzo per Maldini, che viene anticipato da Hien.
24' Ammonito De Roon per l'intervento irregolare su Zaccagni.
23' Velo di Isaksen in favore di Maldini, che però non arriva sulla palla. Azione potenzialmente pericolosa quella della Lazio.
18' Isaksen entra bene in area di rigore, ma poi non scarica la palla e finisce per perdela: Hien riesce a recuperare.
17' Tavares mette la palla al centro dell'area, ma la difesa dell'Atalanta fa buona guardia e allontana il pericolo.
16' Brutto intervento di Scalvini su Zaccagni: l'arbitro dà solamente il calcio di punizione, non estraendo il cartellino verso il difensore nerazzurro.
14' Bernasconi si libera, senza troppi problemi, del pressing di Isaksen. Poi chiama in causa Carnesecchi per concludere l'azione e riprendere il possesso.
12' Su calcio di punizione, Samardzic crossa e Pasalic svetta di testa: la palla si perde di poco sopra l'angolo della porta.
11' La partita s'interrompe continuamente: ora va a terra Zalewski, col conseguente calcio di punizione in favore dell'Atalanta.
8' All'Atalanta viene annullato per gol per posizione inizile di off-side fa parte di Zappacosta.
7' Maldini rimane qualche secondo a terra dopo uno scontro con Hien, che lo anticipa. L'arbitro non dà il fallo, ma interrompe comunque il gioco per accertarsi delle condizoni dell'ex della partita.
4' Si fa vedere anche l'Atalanta, con Zappacosta che mette una buona palla in mezzo all'area. Non trova compagni, Tavares allonta immediatamente.
1' Subito Lazio in attacco con Isaksen, che poi finisce a terra in area. L'arbitro vede il fallo di mano del danese, palla a Carnesecchi per riprendere il gioco.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Atalanta.
AGGIORNAMENTO ORE 20.28 - La Lazio entra in campo in questo momento per iniziare il riscaldamento pre-match.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia. Appuntamento alle 21.00 per l'inizio della partita.