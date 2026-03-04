Italia, Tonali verso i playoff per il Mondiale: "C'è pressione. La cena con Gattuso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da SkySport, il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali ha parlato dei prossimi impegni di marzo, soffermandosi soprattutto sui playoff per i Mondiali da giocare con l'Italia. Di seguito le sue parole: "Sarà impegnativo, tra Premier, FA Cup, Champions… Poi c’è qualcosa di leggermente importante che qui viviamo con un po' di ansia (si riferisce alla Nazionale, ndr). Sarà una delle partite più importanti per noi, dobbiamo giocare in modo perfetto. C’è pressione, ma prendo l’aspetto positivo ed è il bello del calcio: dobbiamo arrivare a quel momento al 100% e giocare come sappiamo fare".

"Gattuso? Abbiamo fatto una cena a Londra, siamo stati bene perché era da novembre che non ci vedevamo: è sempre bello riunirsi in un momento al di fuori dal calcio. Ci siamo divertiti, abbiamo parlato di tante cose. È stato un momento diverso dal solito. Averlo conosciuto mi ha premesso di entrare in contatto con una persona vera, che se ha bisogno di dirti qualcosa ci mette mezzo secondo. E questo ci fa molto bene: abbiamo bisogno di gente che ci dica le cose in faccia e che ci tiri una mazzata sui denti quando le cose non vanno. Abbiamo incontrato una allenatore che ci ha dato tanto, che ci sta dando tanto e che ci darà tanto. Non solo, darà tutto sé stesso insieme al suo staff per quell’obiettivo".