Coppa Italia | Lazio - Atalanta, dove vedere il match in tv e streaming
Dopo il brutto ko arrivato in campionato contro il Torino, la Lazio può ora rivolgere tutta la sua attenzione alla semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21:00 in uno stadio Olimpico segnato dalla contestazione dei tifosi biancocelesti.
Visto il cammino ormai definitivamente compromesso in Serie A, il torneo a eliminazione diretta è l'ultimo obiettivo rimasto alla squadra di Sarri che, in caso di trionfo finale, salverebbe una stagione altrimenti fallimentare, alzando una coppa e qualificandosi direttamente alla prossima Europa League.
La sfida sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e gratuitamente su Italia 1, canale numero 6 del Digitale Terrestre. I tifosi, inoltre, potranno assistere alla gara in live streaming gratuito su Mediaset Infinity, sia tramite l'app che il browser, o sul sito di SportMediaset.