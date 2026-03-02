Coppa Italia | Lazio - Atalanta, scelto l'arbitro del match: la designazione

02.03.2026 12:10 di  Christian Gugliotta   vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviato il ko contro il Torino, la Lazio deve subito concentrarsi sulla gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma allo stadio Olimpico mercoledì 4 marzo alle ore 21:00.

L'arbitro designato per la sfida è Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, che verrà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il IV Uomo sarà Sacchi, mentre in sala Var Gariglio sarà affiancato dall'Avar Guida.

Arbitro: Manganiello (sez. Pinerolo).

Assistenti: Bindoni - Tegoni

IV Uomo: Sacchi

VAR: Gariglio

AVAR: Guida