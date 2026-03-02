Coppa Italia | Lazio - Atalanta, scelto l'arbitro del match: la designazione
02.03.2026 12:10 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Archiviato il ko contro il Torino, la Lazio deve subito concentrarsi sulla gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma allo stadio Olimpico mercoledì 4 marzo alle ore 21:00.
L'arbitro designato per la sfida è Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, che verrà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il IV Uomo sarà Sacchi, mentre in sala Var Gariglio sarà affiancato dall'Avar Guida.
Arbitro: Manganiello (sez. Pinerolo).
Assistenti: Bindoni - Tegoni
IV Uomo: Sacchi
VAR: Gariglio
AVAR: Guida