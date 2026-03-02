Lazio - Atalanta, le probabili formazioni: Sarri sceglie il suo undici
Dopo la sconfitta contro il Torino, la Lazio ospita l'Atalanta all'Olimpico per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Sarri dovrà fare sicuramente a meno dei lungodegenti Rovella e Pedro. In difesa, di fronte a Provedel in porta, sono da chiarire le condizioni di Gila: dovrebbe tornare a disposizione e fare coppia con Romagnoli al centro della difesa. In caso di forfait dello spagnolo, Provstgaard prenderà il suo posto. A sinistra giocherà Nuno Tavares (con Pellegrini in panchina), mentre Marusic sarà confermato nuovamente a destra. A centrocampo è da valutare Basic: ancora non è al meglio, rischia di saltare anche questa. Si scalda quindi Dele-Bashiru, che potrebbe vincere il ballottaggio con Belahyane. Completeranno il terzetto Cataldi in regia e Taylor. In attacco, Maldini è in dubbio: ha una tendinopatia al ginocchio, nei prossimi giorni si capirà se sarà convocato. Al centro del tridente si gioca una maglia da titolare con Ratkov e Dia. Sulle fasce, Isaksen si rivedrà dall'inizio a destra, con Zaccagni a sinistra.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.