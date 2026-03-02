Torino - Lazio, Abisso promosso dai quotidiani. E sulla mano di Obrador...

02.03.2026 12:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Torino - Lazio, Abisso promosso dai quotidiani. E sulla mano di Obrador...
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Solo voti positivi per Rosario Abisso, arbitro di Torino - Lazio. Il direttore di gara è stato protagonista di una partita "attenta", come scrive Il Corriere dello Sport. La sua valutazione è pari a 6,5: "congruo il tecnico (appena 18 falli fischiati), in linea il disciplinare (cinque cartellini, tutti corretti, con un aumento nella fase finale della partita, che è sembrata più “calda”)", si legge. Anche per La Gazzetta dello Sport ha fatto una buona prestazione: voto 6. 

Riguardo al possibile rigore per i biancocelesti per il fallo di mano in area di Obrador, per entrambi i quotidiani Abisso ha fatto bene a lasciar correre: "il braccio sinistro del giocatore granata è largo ma fermo ed è in “marcatura” sull’avversario", scrive Il Corriere dello Sport; "All’8’, colpo di braccio di Obrador in area: palla inattesa e improvvisa, col granata fra l’altro di spalle, giusto non assegnare il calcio di rigore", aggiunge la rosea.

La sufficienza è arrivata anche da parte de Il Messaggero, che però ha espresso più di qualche dubbio sull'intervento del terzino del Torino: "Avremmo voluto un'analisi più attenta del tocco di mano in area granata sul tentativo di Cancellieri", si legge.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.