Torino - Lazio, Abisso promosso dai quotidiani. E sulla mano di Obrador...
RASSEGNA STAMPA - Solo voti positivi per Rosario Abisso, arbitro di Torino - Lazio. Il direttore di gara è stato protagonista di una partita "attenta", come scrive Il Corriere dello Sport. La sua valutazione è pari a 6,5: "congruo il tecnico (appena 18 falli fischiati), in linea il disciplinare (cinque cartellini, tutti corretti, con un aumento nella fase finale della partita, che è sembrata più “calda”)", si legge. Anche per La Gazzetta dello Sport ha fatto una buona prestazione: voto 6.
Riguardo al possibile rigore per i biancocelesti per il fallo di mano in area di Obrador, per entrambi i quotidiani Abisso ha fatto bene a lasciar correre: "il braccio sinistro del giocatore granata è largo ma fermo ed è in “marcatura” sull’avversario", scrive Il Corriere dello Sport; "All’8’, colpo di braccio di Obrador in area: palla inattesa e improvvisa, col granata fra l’altro di spalle, giusto non assegnare il calcio di rigore", aggiunge la rosea.
La sufficienza è arrivata anche da parte de Il Messaggero, che però ha espresso più di qualche dubbio sull'intervento del terzino del Torino: "Avremmo voluto un'analisi più attenta del tocco di mano in area granata sul tentativo di Cancellieri", si legge.