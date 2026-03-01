Lazio, Marusic sempre più bandiera: col Torino pronto un nuovo traguardo
01.03.2026 10:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Tra le poche certezze a cui la Lazio può aggrapparsi in questa stagione così complicata, una di quelle più salde resta Adam Marusic. Dopo nove stagioni in biancoceleste, il montenegrino resta una pedina a cui è davvero complicato pensare di rinunciare, e contro il Torino è pronto a consolidare ancora di più il suo posto nella storia del club.
Il terzino toccherà quota 343 apparizioni con la Lazio, scavalcando Aldo Puccinelli, fermo a 342, e agganciando il 6° posto nella classifica all-time dei più presenti. Il più vicino da poter eguagliare è Senad Lulic, che in dieci anni ha totalizzato 371 gettoni, mentre resta ancora molto distante Stefan Radu, primo a 427.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.