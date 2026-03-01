Lazio, infermeria affollata: Sarri a Torino in piena emergenza

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Prosegue il periodo di massima emergenza in casa Lazio, in quella che sembra essere a tutti gli effetti una stagione maledetta. La trasferta di Torino servirà ai biancocelesti solamente come palestra per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma, come praticamente sempre in questa annata storta, Sarri dovrà far fronte a diverse importanti defezioni.

Già orfano dei lungodegenti Pedro e Rovella, sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico non potrà contare neppure su Gila in difesa, Basic a centrocampo e adesso anche Maldini, fuori dai convocati a causa di un affaticamento. A Formello, le difficoltà sono diventate una spiacevole normalità, e Mau dovrà cercare di affrontarle al meglio, provando a dare ai suoi motivazioni per fare bene e, soprattutto, restituendo brillantezza a una squadra che sta faticando come mai a produrre trame offensive.

La classifica attuale dice chiaramente che il campionato ha davvero poco da dare alla Lazio, ma ritrovare certezze e conquistare un risultato positivo, potrebbe solo che far bene a pochi giorni dal primo dei due scontri che deciderà se la stagione biancoceleste sarà stata un flop totale o se potrà essere salvata da un trofeo che regalerebbe anche la qualificazione europea.