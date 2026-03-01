La Lazio non molla, l'ultimo quarto d'ora è il più ricco di gol: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Torino-Lazio è un incrocio di tendenze opposte, contrasti e contraddizioni. La squadra di Sarri è quella che ha subito più recuperi offensivi in Serie A: ben 197. Un dato che evidenzia qualche rischio nella gestione del possesso e nella costruzione dal basso. Dall'altra parte, il Torino è quella che ha incassato più reti nel recupero offensivo (cinque).

C'è il tema contropiede: i granata, riporta Corriere dello Sport, ha segnato più gol in ripartenza nel campionato in corso, ben sette. Di fronte, però, si troveranno gli unici nel torneo a non aver ancora subito reti da questa situazione di gioco.

Altro elemento chiave, infine, riguarda i minuti finali. La Lazio è la squadra che, in percentuale, realizza più gol nell'ultimo quarto d'ora: il 35% delle reti stagionali (9 su 24). Segno di una squadra che, alla fin fine, rimane dentro la partita fino al triplice fischio. Il Torino è invece la formazione che ha subito più gol nel primo tempo.