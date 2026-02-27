Lazio - Atalanta, scuole invitate allo stadio: il chiarimento della società
AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - Riguardo all’invito dell’Istituto Pascal, dalla società trapela che si tratta di un’iniziativa portata avanti settimanalmente dalla Lazio. Ogni partita, fatta eccezione per il derby, diverse scuole che rientrano nel progetto ‘Lazio nelle scuole’ vengono invitate allo Stadio Olimpico. In questo caso, per la sfida contro l’Atalanta di Coppa Italia, sono quattro, di cui una di Amatrice.
Nuova iniziativa per Lazio - Atalanta. Per la semifinale d’andata di Coppa Italia, in programma mercoledì 4 marzo alle 21, si prevede lo stadio praticamente vuoto per la contestazione del tifo organizzato biancoceleste. Nella fase di prelazione, infatti, sono stati confermati solamente 2mila biglietti su quasi 30mila abbonati, con la vendita libera che è iniziata nelle scorse ore.
Per riempire il più possibile gli spalti, quindi, la società ha deciso di invitare l'Istituto di Roma ‘Biagio Pascal’ all'Olimpico: "In occasione della Semifinale di Coppa Italia tra S.S. Lazio e Atalanta B.C., in programma mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico, la S.S. Lazio è lieta di invitare gratuitamente il nostro Istituto per la costante vicinanza e collaborazione dimostrata verso gli studenti-atleti. L’invito è esteso a studenti, docenti, personale ATA e rispettivi familiari, offrendo l’opportunità di partecipare a un evento sportivo di grande rilievo nazionale", si legge nella circolare (di seguito la foto).
Il termine ultimo per richiedere il proprio biglietto gratis (anche più di uno), sia per studenti che per docenti, personale ATA e familiari, sarà il 2 marzo 2026 alle ore 10.