PRIMAVERA | Genoa - Lazio 1-0: secondo ko di fila per Punzi
Basta un gol di Gibertini al Genoa per superare la Lazio Primavera ed effettuare il sorpasso in classifica. Dopo essere andata sotto ad inizio ripresa, la squadra di Punzi non è riuscita a trovare la reazione, rischiando a più riprese di incassare il gol del raddoppio e provando solamente nei minuti finali ad acciuffare il pari. Con questo secondo ko consecutivo, i biancocelesti restano a fermi 35 punti in classifica e complicano la propria rincorsa alla zona play-off.
Primavera 1 | 27ª giornata
Venerdì 27 febbraio 2026, ore 12:00
Sciorba Stadium, Genova
GENOA: Lysionok, Romano (90'+1' Spicuglia), Klisys, Lauricella (75' Latif), Albè (46' Odero), Celik, Carbone, Arata, Lafont, Gibertini (75' Taieb), Zulevic (64' Galvano). A disp.: Baccelli, Grossi, Meola, Nsingi, Giangreco, Fazio. All.: Jacopo Sbravati
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (74' Trifelli), Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti (74' Sana Fernandes), Munoz (87' Milillo), Marinaj (63' Gelli), Cuzzarella; Sulejmani (63' Montano), Serra. A disp.: Bosi, Giacomone, Santagostino, Buonafede, Iorio, Avram. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Dasso (sez. Genova)
Assistenti: Mino - El Hamdaoui
Marcatori: Gibertini (47', G).
Ammoniti: Ciucci (L), Romano (G), Milillo (L).
Espulsi: /
Recupero: 5' s.t.
SECONDO TEMPO
90'+5' - Triplice fischio: la Lazio cade per 1-0 in casa del Genoa.
90'+5' - Milillo ferma una ripartenza di Spicuglia e riceve il giallo.
90'+1' - Ultima sostituzione anche per il Genoa: dentro Spicuglia, fuori Romano.
90' - Segnalati cinque minuti di recupero.
90' - Ferrari stacca da solo di testa su corner, ma il suo tiro termina al lato.
89' - Punizione tagliata di Milillo, Lysionok ci mette i pugni.
87' - Ultimo cambio per Punzi: Milillo prende il posto di Munoz.
85' - Sana Fernandes sciupa un'ottima occasione calciando centrale tra le braccia di Lysionok all'interno dell'area avversaria.
83'- Galvano tenta la conclusione da fuori: il pallone termina largo.
79' - Palo Genoa! Dopo un corner, Celik riesce a concludere al volo da pochi passi, ma il legno gli nega il raddoppio.
75' - Doppia sostituzione anche nel Genoa: dentro Taieb e Latif, fuori Gibertini e Lauricella
74' - Altri due cambi per i biancocelesti: dentro Sana Fernandes e Trifelli, fuori Battisti e Ciucci.
69' - Pannozzo salva la Lazio! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Arata colpisce di testa a botta sicura, ma trova una straordinaria risposta del portiere biancoceleste.
64' - Romano trattiene Gelli e viene ammonito.
64' - Cambia ancora Sbravati: Galvano prende il posto di Zulevic.
63' - Prime sostituzioni anche per Punzi: Gelli e Montano prendono il posto di Marinaj e Sulejmani.
47' - Genoa in vantaggio. Gibertini trova una splendida conclusione al volo sugli sviluppi di un calcio di punizione e trafigge Pannozzo.
46' - Inizia la ripresa
46' - Primo cambia per i padroni di casa: fuori Albè, dentro Odero.
PRIMO TEMPO
45' - Il primo tempo si chiude senza recupero: 0-0 all'intervallo.
44' - Serra conclude alto col sinistro all'interno dell'area rossoblù.
38' - Lauricella raccoglie un pallone vacante nell'area biancoceleste, ma arriva scoordinato sul pallone e calcia alto col sinistro.
30' - Nessuna occasione reale, la gara stenta a decollare.
20' - Ciucci entra molto duro su Lafont: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
15' - Primo squillo della Lazio: Serra penetra in area di rigore, ma la sua conclusione col mancino termina sull'esterno della rete.
13' - Prova ad accendersi Gibertini. Il suo tentativo di testa viene domato senza problemi da Pannozzo.
10' - Ritmi bassi, ancora nessun acuto.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Genoa - Lazio Primavera, gara valida per la ventisettesima giornata di campionato. Reduce dal brutto ko contro la Fiorentina che ha interrotto la striscia di risultati positivi, la squadra di Punzi vuole continuare a sognare i play-off. Per farlo dovrà tornare al successo contro i rossoblù che, con 34 punti, sono a una sola lunghezza di distanza dai biancocelesti. Appuntamento alle ore 12:00 per il calcio d'inizio.