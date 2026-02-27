Lazio, Provedel certezza: contro il Torino anche un traguardo speciale
RASSEGNA STAMPA - Quella contro il Torino, in programma domenica 1 marzo alle 18.00, sarà una gara speciale per Ivan Provedel.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport contro i granata il portiere della Lazio taglierà il traguardo delle 200 presenze in Serie A. Un traguardo importante, costruito nel tempo: 16 presenze con la maglia dell’Empoli, 60 con lo Spezia e ben 123 con la Lazio.
Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022 Provedel si è preso subito la scena diventando un punto fermo della squadra e conquistando anche il record di clean sheet in un singolo campionato, 21, eguagliando quello che prima era riuscito solo A Buffon e a De Sanctis.
Anche in questa stagione difficile Provedel è stato un punto fermo della squadra di Sarri e spesso è stato decisivo mantenendo in 12 occasioni la porta inviolata, 13 se si considera anche la Coppa Italia. Per i compagni è diventato un punto di riferimento e lo sarà anche nella delicata sfida contro il Torino.
Guardando al futuro il contratto di Provedel scade nel 2027 ma il suo rendimento e la sua importanza lasciano presupporre che, a breve, possa arrivare una chiamata per un adeguamento o un prolungamento.
