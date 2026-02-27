Calciomercato Lazio, solo Marusic ha rinnovato: la difesa è tutta a rischio

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve programmare il futuro, ma la sensazione è che non ci sia poi così tanto tempo. Non solo gli acquisti, è necessario risolvere prima anche questioni interne che si trascinano ormai da mesi. Il tema dei rinnovi è sempre caldo e delicato, da tempo Sarri sta spingendo affinché la società possa blindare almeno quelli più importanti che costituiscono l’ossatura della squadra. Ma da quando è stato riaperto il mercato, l’unico confermato è stato Marusic.

La difesa, spiega il Corriere dello Sport, è il reparto più a rischio in questa situazione: ben sei giocatori su nove sono in bilico. Gila e Romagnoli, gli alfieri di Sarri, sono gli unici per cui le chance di conferma sono svanite. Allo spagnolo non è stata fatta nessuna proposta, forse perché la società sa della sua volontà di partire, e il caso del numero tredici è noto. Aspetta la richiamata dell’Al-Sadd.

Ci sono poi Patric, Pellegrini, Lazzari e Gigot, tutti in uscita nel 2027. Il francese è sul mercato da luglio. Gli unici blindati sono Provstgaard e Tavares. Si aggiungono i casi di Provedel che ha sempre detto di voler restare e ora è tornato provvidenziale, anche lui in scadenza, e Mandas che potrebbe rientrare dal Bournemouth. Per il greco non è certo che il riscatto avvenga automaticamente, tutto dipende dalla Champions e al momento la posizione in classifica lascia pensare che non ci siano possibilità.

