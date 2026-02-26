FORMELLO - Lazio, due rinunce per Sarri: tutti i dubbi del tecnico
FORMELLO - Basic e Gila risparmiati, non recupereranno per Torino. Per il loro rientro si aspetterà la semifinale di Coppa Italia. Il croato è fuori dal 7 gennaio per problemi all’adduttore, lo spagnolo per un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Sarri sa già di fare i conti con queste due rinunce, più che altro punta a riavere entramnbi dall’allenamento di lunedì, il primo con vista sull’Atalanta.
Tanti dubbi di formazione per domenica, condizionati dalla gestione delle due gare ravvicinate: a centrocampo Cataldi e Taylor sicuri del posto, la terza maglia se la giocano Belahyane e Dele-Bashiru. Davanti Cancellieri insidia Isaksen, poi tutto aperto con Maldini e Zaccagni che potrebbero anche essere confermati insieme come a Cagliari. Taylor e Noslin però chiedono spazio. Staffette inetivabili.
Dia anche oggi ha svolto una seduta differenziata (è alle con un leggero attacco influenzale). In difesa il ballottaggio è tra Patric e Provstgaard per affiancare Romagnoli. Marusic non dovrebbe saltare nemmeno questa (nonostante il recupero di Lazzari dalla lesione al polpaccio). A sinistra duello aperto tra Tavares e Pellegrini. L’escluso sulla fascia potrebbe partire titolare mercoledì all'Olimpico.