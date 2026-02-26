Lazio, Muzzi: "La squadra non cresce. I tifosi? Se arrivano a questo punto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Roberto Muzzi, ex attaccante della Lazio, che ha detto la sua sul momento della squadra di Sarri, partendo dall'analisi dell'attacco.

L'ATTACCO DELLA LAZIO - "Alla Lazio manca qualcosa davanti per fare gol. Ha trovato un super Cagliari che ha fatto una prestazione incredibile. In questa situazione bisogna fare i complimenti alla squadra. So che è un ambiente duro e non è facile giocare così. Quando si segna così poco è colpa dell'insieme, non solo dell'attaccante".

IL MOMENTO DELLA LAZIO - "La Lazio ha bisogno dei tifosi, soprattutto in casa e in trasferta, in questa situazione non si stanno aiutando i giocatori, ma è un passo fatto per esasperazione dovuta dalla società. Se i tifosi arrivano a questo punto significa che non ce le fanno più. Il problema oggi è che tutte le squadre in lotta per la Champions stanno crescendo e investendo. La Lazio resta sempre com'è".

MALDINI - "Maldini è un giovane forte. È normale che arrivare in quest'ambiente non lo aiuta. Secondo me può fare tutti i ruoli d'attacco perché è giovane e ha forza. L'impatto con Roma non è facile, poi con questo ambiente ancora meno".

TORINO-LAZIO - "La Lazio avrà la semifinale di Coppa Italia, ma se non gioca a Torino con la testa giusta rischia. Sono due squadre che non stanno bene, ma lotteranno fino al 95'".